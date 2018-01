Bürgermeister Queck blickt auf 2017 zurück

Mit einem Essen für die Mitglieder des Gemeinderates, deren Partner, Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft sowie Beschäftigte der Gemeinde und Bürger mit besonderen ehrenamtlichen Funktionen ließ Bürgermeister Hermann Queck kürzlich das alte Sitzungsjahr ausklingen. Gleichzeitig konnten sich viele der Gäste erstmals mit der neu angeschafften Bestuhlung vertraut machen.

In seinem Jahresrückblick unterstrich das Gemeindeoberhaupt, dass einiges erreicht worden sei. So seien die Verbindungsstraße nach Repperndorf und die Zufahrt zum Bahnhof für 80 000 Euro erneuert worden – jedoch völlig ohne Fördergelder. Von vielen kaum bemerkt, spare die Gemeinde nach einer Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik täglich spürbar Energie.

Schnelles Internet für die Gemeinde

Zum Breitbandausbau erklärte Queck, dass die Leitungen bis zu den Verteilerkästen verlegt seien und nun Übertragungen bis zu 100 Megabit/Sekunde möglich seien. Beim kostenintensiven Erweiterungsbau des Kindergartens sei die Bodenplatte gegossen und mit Maurerarbeiten begonnen worden.

An der Hauptstraße 20 seien die alten Gebäude abgerissen, Vorschläge für die Bebauung sollen in der ersten Sitzung am 25. Januar folgen. Dann soll es auch um weitere Vergaben beim Kindergartenanbau gehen. Die alljährliche Bürgerversammlung soll im März 2018 stattfinden.

Alleine 2018 seien im Bürgermeisterbüro bereits sechs Anfragen nach Bauplätzen eingegangen. Der Erlös aus der Kinonacht (978 Euro) soll für Spielgerät am Sportplatz verwendet werden.

Der Dank der Gemeinde, so Queck, gelte Wolfgang Döring und Wilhelm Erhard, die mit ihrer teils akribischen Suche nach Einzelheiten und alten Unterlagen die Ausstellung „50 Jahre Rathaus Buchbrunn“ erst ermöglicht hatten.

Auszeichnung für Alfred Schnabel

In Buchbrunn gebe es immer etwas zu tun und die Arbeit gehe nie aus, fasste Bürgermeister Queck zusammen. Er überreichte Alfred Schnabel für seinen unermüdlichen Einsatz als Ausbilder beim Roten Kreuz und in der Notfallseelsorge einen Geschenkkorb der Gemeinde. Schnabel war für seine Leistungen und die Breitenausbildung vom Roten Kreuz mit dem Ehrenzeichen in Gold geehrt worden.

Quecks Stellvertreter Dieter Koch erklärte, er bekomme erst jetzt als Vize Einblick in viele Einzelheiten, die das Amt des Bürgermeisters ausmachen. Dessen Aufgaben könne man nur mit Herausforderung beschreiben. Koch präsentierte den Bürgern eine Auflistung der örtlichen Aufgaben zwischen A wie Amtsstunde und Z wie Zuwendungsbescheid in alphabetischer Reihenfolge.