Bühne frei für junge Künstler

(ela) Schüler und Ensembles der Musikschule der Stadt Kitzingen treten am Freitag, 16. März, um 18 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen auf. Sie geben in einem Konzert einen Überblick über ihr Können. Der Eintritt ist frei, so die Mitteilung. Anschließend steht das Musikschulteam für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Die Neuanmeldung an der Musikschule der Stadt Kitzingen mit Zweigstelle Iphofen für das Schuljahr 2018/19 läuft bis 23. März. Weitere Infos gibt es im Musikschulbüro, Kapuzinerstraße 19, täglich von 9 bis 12 Uhr, montags von 14.30 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung: ? (0 93 21) 92 49 06, E-Mail: musikschule@stadt-kitzingen.de