BuchBesuch in Münsterschwarzach

Am Mittwoch, 29. November, findet um 19.30 Uhr eine Lesung mit Pater Anselm Grün, Pater Christoph Gerhard und Erwin Sickinger im Gästehaus der Abtei Münsterschwarzach statt. Die drei Autoren stellen an diesem Abend gemeinsam ihr neues Buch „Türöffner – Schlüsselbund für ein achtsames Leben“ vor. Eine Erfahrung, die viele Menschen teilen: Wir wissen eigentlich ganz genau, was uns guttun würde und wie wir unser Leben achtsamer, gesünder, glücklicher gestalten könnten. Doch dann kommt der Alltag dazwischen... Die drei Seminarleiter zeigen, wie man mit praktischen Anregungen und Übungen für einen achtsameren Lebensstil den Schlüssel zu einem bewussteren Alltag finden können, heißt es in einer Pressemitteilung. Musikalisch umrahmt wird der Abend von der Jazzband des Egbert-Gymnasiums.