Brückenbau am historischen Ort

Die aufgestellten Bänke reichten nicht aus, so viele Besucher kamen am Sonntag zum ökonomischen Gottesdienst auf der Alten Mainbrücke in Kitzingen. „Wir befinden uns zu einer ungewöhnlichen Zeit, an einem ungewöhnlichen Ort und das in ungewöhnlicher Besetzung“, begrüßte Dekan Hanspeter Kern die Anwesenden, die sich am vierten Sonntag nach Trinitatis unter freiem Himmel und über Wasser zusammengefunden hatten.

Der historische Ort, die 1300 erstmals erwähnte Mainbrücke, gab dabei das Motto vor: Brücken bauen. Im Rahmen des gegenwärtigen Jubiläums, 500 Jahre Reformation durch Martin Luther, war an einem ökumenisch besetzten runden Tisch die Idee zum Gottesdienst entstanden.

Musikalische Bereicherung

Gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Helmut Oppelt, dem katholischen Diakon Lorenz Kleinschnitz und Pfarrer Gerhard Spöckl hielt Kern den Gottesdienst. An dessen Gestaltung wirkten ebenfalls der Posaunenchor der evangelischen Stadtkirche und der Kinderchor von St. Johannes mit. Außerdem begrüßte Kern die vom Dekanat eingeladenen Gäste vom lutherischen Kirchencollege Banz in Papua-Neuguinea, die den Gottesdienst musikalisch bereicherten.

„Heutzutage sind in ganz verschiedenen Bereichen die Brücken zwischen Menschen und Gruppen abgebrochen“, erklärte Kern einen Grundgedanken des Gottesdienstes. „Das ist von Gott nicht so gewollt, denn er möchte, dass alle Menschen gut und miteinander leben.“ Im Mittelpunkt stand deshalb die Geschichte Josefs im Alten Testament. „Wir wollen gemeinsam überlegen, wie wir Brücken zwischen den Generationen, Konfessionen und Kulturen bauen können, und das auch in unserer Stadt“, führte Kern den Gedanken des Gottesdienstes weiter.

Auf dem Weg zueinander

„Lange Zeit lebten die Konfessionen getrennt nebeneinander, aber heute befinden wir uns auf dem Weg zueinander“, erklärte Kern in seinen einleitenden Worten und wünschte sich, dass „gemeinsam singen und beten zu einer weiteren Brücke wird“. Kleinschnitz fügte in seiner Begrüßung hinzu, dass „evangelisch oder katholisch gar nicht so viel trennt, sondern vielmehr der Glaube an Jesus Christus verbindet“. Persönlich erklärte er, dass er zwar im Rahmen dieses Gottesdienstes offiziell verabschiedet, aber noch bis August im Amt sein werde.

Hindernisse überwinden

Auch der 1511 in Kitzingen geborene Theologen und Reformator Paul Eber legte 1562 in jener Bibel, die er später seiner Heimatstadt schenkte, in einer Predigt das Wahrzeichen Kitzingens auf Christus bezogen aus. „Jeder soll über diese Brücke gehen und Hindernisse überwinden können“, bezog sich Kern auf den Gedanken Ebers. Anschließend luden Stadtkirche und St. Johannes zum gemeinsamen ökumenischen Gemeindefest am katholischen Dekanatszentrum ein.