Bruder Odo wird 80

Bruder Odo Harrer feiert am Dienstag in der Benediktiner-Abtei Münsterschwarzach 80. Geburtstag.

Der Jubilar ist am 20. Februar 1938 als Franz Harrer in Heideck-Kippenwang (Kreis Hilpoltstein) geboren. Im Kloster erhielt er als neuen Ordensnamen Bruder Odo.

Seine Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb und so besuchte Harrer nach der Volksschule die Landwirtschaftsschule in Heideck. Aber schon 1954 führte ihn der Weg in das Kloster Münsterschwarzach. 1957 war seine zeitliche Profess und durch die ewige Profess am 12. Mai 1963 schloss sich Bruder Odo der Abtei Münsterschwarzach auf Lebenszeit an, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.

Im Kloster erlernte er den Beruf des Schmiedes. 1962 legte er in diesem Beruf in Würzburg mit besten Ergebnissen die Meisterprüfung ab. Da in den 60-er Jahren das Berufsbild des Schmiedes sich grundlegend änderte, und durch die Landmaschinen ein neuer Beruf entstand, hat Bruder Odo auch in diesem Beruf gelernt und die Meisterprüfung als Landmaschinenmechaniker abgelegt.

Er arbeitete in dieser Zeit in der Schmiede und der Landmaschinenwerkstätte der Abtei, wo es für das Klostergut viel zu tun gab. Zwischendurch war er auch einige Zeit in einem Gutshof des Klosters in der Oberpfalz, in der Nähe von Schwandorf, eingesetzt.

1964 begann für Bruder Odo ein ganz neuer Lebensabschnitt. Seine Kenntnisse in den zwei Berufen als Schmied und Landmaschinenmechaniker waren die besten Voraussetzungen für einen Einsatz im Münsterschwarzacher Missionsgebiet in Peramiho in Tansania.

Bruder Odo hatte sich in Deutschland auch noch Kenntnisse als Kfz-Mechaniker angeeignet. So wurde er 1964 in das Missionsgebiet Peramiho in Tansania als Missionar gesandt. Die Abtei Peramiho liegt mitten in der afrikanischen Landschaft, weit ab von der nächsten größeren Stadt. So gab es dort für Bruder Odo viel zu tun. Die Autos und landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte, die auf den schlechten Straßen oft nicht mehr weiterfahren konnten, hat Bruder Odo alle wieder zum „Laufen“ gebracht.

Dabei musste er mit viel Ideenreichtum und guten Einfällen umgehen. Denn dort ist es nicht möglich, in der nächsten Stadt ein Ersatzteil zu besorgen. Aber ihm fiel immer eine Lösung für diese schwierigen Fälle ein. Bruder Odo hat während seiner Zeit in Afrika über 100 Lehrlinge ausgebildet und ihnen die Grundlage für das Leben gegeben.

Bruder Odo war ein Missionar mit Leib und Seele. Aber 2008 musste er aus gesundheitlichen Gründen nach Münsterschwarzach zurückkehren. Es fiel ihm schwer, sein geliebtes Tansania und die Menschen zu verlassen. Aber auch in Münsterschwarzach ist er nicht untätig, er bringt sich trotz seiner nun 80 Lebensjahren noch in vielen Arbeitsbereichen ein. kri