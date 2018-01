Briefkasten gesprengt

In der Nacht auf Neujahr sprengten bisher unbekannte Jugendliche in der Spülseestraße in Wiesenbronn mit einem Böller den Briefkasten an einem Anwesen. Dabei wurde der Briefkasten laut Polizei völlig zerstört. Die herumfliegenden Metallteile beschädigte ferner einen dort geparkten PKW Honda erheblich. Der Gesamtschaden wird auf 1600 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.