Bremsmanöver zu spät erkannt

Am Mittwochabend befuhr laut Polizeibericht eine 46-jährige Frau die Staatsstraße 2271 von Kitzingen in Richtung Markbreit. Auf Höhe der Ortschaft Marktsteft musste sie bei der Parkplatzeinfahrt wegen eines abbiegenden Lkw abbremsen. Ein nachfolgender Kurierfahrer bemerkte die Situation zu spät und krachte auf nasser Fahrbahn in das Heck des vorausfahrenden Pkw. An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 3300 Euro.