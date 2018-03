KITZINGEN vor 1 Stunde

Bremse mit Gaspedal verwechselt

Am Krainberg in Kitzingen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem 81-jährigen Rentner und einer 23-jährigen Autofahrerin, berichtet die Polizei. In einer scharfen Linkskurve mussten beide Fahrzeuge im Begegnungsverkehr anhalten. Anschließend verwechselte der Rentner die Pedale. Sein Ford Focus machte einen Satz nach vorne und stieß gegen den Seat Leon der jungen Frau. Schaden: 1800 Euro.