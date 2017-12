Breitbachstraße 1: Erst Zuschüsse abklopfen

Wie sieht die Zukunft des Anwesens Breitbachstraße 1 in Obernbreit, einer ehemaligen Gastwirtschaft mit Metzgerei aus? In der Gemeinderatsitzung am Mittwochabend stellte Ratsmitglied und Architekt Christian Küster zwar drei mögliche Varianten vor, doch wollend die Räte vor einer Entscheidung erst Fördermöglichkeiten abgeklopft sehen.

Es ist ein ortsbildprägendes Haus, die Breitbachstraße 1 und bildet den Flaschenhals vom Marktplatz in die Straße entlang des Bachs. Das war auch der Hauptgrund für den Erwerb durch die Gemeinde, denn hier könnte durch eine Gehsteigverbreiterung mehr Sicherheit für Fußgänger geschaffen werden. Für den Fahrzeugverkehr sollte allerdings die Engestelle beibehalten bleiben, quasi als natürliche Verkehrsberuhigung.

Die Ursprünge des Hauses liegen in der Renaissance. Teile des Hauses stammen aus dem Barock, doch ein Großteil ist durch Umbauarbeiten und nach dem Granatenbeschuss zum Ende des Zweitgen Weltkriegs neuzeitlich. Ein Abriss des vorderen Gebäudes dürfte also kein Problem darstellen, so das Fazit Küsters. Anders das Hinterhaus, in dem sich der Saal befindet. Hier sollte Bestandschutz genutzt werden, denn Änderungen würden hohe Auflagen nach dem Baurecht mit sich bringen.

Drei Varianten einer baulichen Veränderung hatte Küster in die Sitzung mitgebracht, die von der Entkernung des Bestandes und einer Arkadenlösung für die Fußgänger, über Abbruch und Neubau des Vorderhauses mit Gehwegverbreiterung bis hin zum Abbruch des Vorderhauses und einen kleinen Ersatzbau reichen. In den ersten beiden Varianten sollte das Vorderhaus als Restaurant genutzt und könnte im Dachgeschoss eine Wohnung integriert werden. Der vorhandene Saal könnte in allen drei Varianten als Bürgersaal genutzt werden. Die Kosten belaufen sich auf knapp 2 Millionen Euro bei Variante 1, gut 1,3 Millionen Euro bei Variante B und immer noch auf gut einer Million Euro bei Variante C.

Nach kurz aufflammender Diskussion über die Notwendigkeit von Gastronomie in Obernbreit, einigten sich die Räte darauf, vor weiteren Debatten erst einmal die Fördermöglichkeiten der drei Varianten zu ermitteln. „Wir werden versuchen alle Pferde vorzuspannen“, versprach Bürgermeister Bernhard Brückner. Denn angesichts der Kosten spielen mögliche Zuschüsse bei der Entscheidung eine große Rolle.