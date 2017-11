Brandschutz: Schule muss nachbessern

Auf die Mitgliedsgemeinden des Schulverbands der Nikolaus-Fey-Schule in Wiesentheid kommen enorme Ausgaben zu. Grund ist, dass in den nächsten Jahren im Bereich Sicherheit und Brandschutz einiges verbessert werden muss. Das ergab die Sitzung des Schulverbandes, bei der es unter anderem um das 2016 mit Blick auf künftig anstehende Projekte erstellte Bauprogramm ging.

„Es herrscht dringender Handlungsbedarf in den nächsten Jahren“, unterstrich der Vorsitzende des Schulverbands, Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier, dazu. Im Schulhaus stünden wegen der erforderlichen Trennung von Grund- und Mittelschule eh Umbauarbeiten an, in diesem Zuge wolle und müsse man die erforderlichen Maßnahmen zum Brandschutz einbauen. Das Ganze wird nicht gerade billig: Kosten von mehr als einer Million Euro dürften nach ersten Schätzungen anfallen.

Dicker Brocken

Die Kosten müssen von den Mitgliedsgemeinden getragen werden, die im Moment neben der Umlage für den Schulverband von 950 Euro pro Schüler zusätzlich eine Sonderumlage von 1750 Euro wegen verschiedener Bautätigkeiten zahlen. Diese Sonderumlage könnte in den nächsten Jahren auf rund 2455 Euro pro Schüler steigen, was für die Mitgliedsgemeinden ein dicker Brocken sei, wie es die Bürgermeister Gerlinde Stier (Kleinlangheim) und Gerhard Ackermann (Rüdenhausen) deutlich machten. „Ich kann keine 2500 Euro pro Schüler bezahlen, da bin ich pleite“, meinte Ackermann.

In der Versammlung wurde noch kein Beschluss zu dem geänderten Bauprogramm gefasst. Das Programm umfasst zudem weitere bauliche Veränderungen, wie die Aufstockung des Gebäudes der Mittagsbetreuung oder das Verlegen von Klassenzimmer und Büroräumen. Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden wollen das Ganze zunächst ihren Ratsgremien vortragen, schließlich sei es viele Geld, das man ausgeben müsse. Zudem soll in dem Zusammenhang geprüft werden, ob es Möglichkeiten für eine staatlichen Förderung gebe.

Vier offene Treppenhäuser

In der Sitzung hatte Peter Machbert vom zuständigen Ingenieurbüro Röschert den Stand vorgestellt. Er erläuterte, was bei der Prüfung des Brandschutzes für das Gebäude durch das Landratsamt festgestellt worden war. Probleme bereite die Tatsache, dass es im 1972 erbauten Schulhaus insgesamt vier offene Treppenhäuser gebe. Brandschutztüren, die im Falle eines Feuers den jeweils betroffenen Teil abschließen, seien nicht vorhanden. Der Einbau von Trennelementen sei unbedingt erforderlich. Außerdem sei in einigen Teilen des Gebäudes ein zweiter Rettungsweg einzubauen