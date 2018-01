Brand in Einfamilienhaus - Christbaum fängt Feuer

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus ist am Mittwochnachmittag glücklicherweise niemand verletzt worden. Ein Christbaum hatte Feuer gefangen und verursachte einen Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Kitzingen.

Nach ersten Erkenntnissen war der mit Wachskerzen bestückte Weihnachtsbaum gegen 16.30 Uhr in Brand geraten. Im Folgenden griff das Feuer auf das Mobiliar und den Raum über. Die Bewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, berichtet die Polizei. Die alarmierten Feuerwehren aus Kitzingen und Repperndorf waren rasch vor Ort und brachten die Flammen unter Kontrolle, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Anwesen verhindert werden konnte.

Dennoch liegt der durch Brand- und Rußeinwirkung entstandene Schaden ersten Schätzungen zufolge in einem sechsstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen werden durch die Polizeiinspektion Kitzingen geführt.