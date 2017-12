Bräuche um die Fastnacht im Kitzinger Land

Am Samstag, 9. Dezember, um 13.30 findet der zweite Workshop des Projekts „Regionale Identität – Fastnacht im Kitzinger Land“ statt. Moderator ist Hans Driesel, der für seine Kulturvorträge im Deutschen Fastnachtmuseum bekannt ist. Der Landkreis Kitzingen und das Deutsche Fastnachtmuseum haben des Weiteren Jochen Ramming für einen Vortrag gewonnen. Sein Thema: „Brauch(en) wir das? Zur heutigen Bedeutung von Bräuchen im ländlichen Raum.“

Das Thema sei hochaktuell, denn auf der politischen Agenda Deutschlands und Europas stehe die Zukunft des ländlichen Raumes mittlerweile weit oben, so das Fastnachtmuseum. In den vergangenen Jahren sei auch das ländliche Brauchwesen immer stärker ins Visier von Kulturförderern und Regionalentwicklern geraten. Viele Bräuche würden dabei nicht mehr allein als überkommene Traditionen verstanden, in denen sich historische Weltbilder und Gesellschaftsverhältnisse spiegeln, sondern immer häufiger als Handlungsmuster der Gegenwart und Zukunft. Der Vortrag führt Fastnachts- und andere Bräuche aus Unterfranken vor, die in jüngster Zeit gezielte Unterstützung erfuhren.

Der Workshop ist nicht auf Karnevalisten beschränkt – jeder, der eine Geschichte zur Fastnacht in der Region erzählen kann, ist willkommen, wird mitgeteilt. Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldung beim Deutschen Fastnachtmuseum, Tel. (0 93 21) 2 33 55 oder info@deutsches-fastnachtmuseum.de