Böse Überraschung nach dem Einkauf

Am Freitag zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr hatte eine 71-jährige ihren blauen Skoda in der Nähe des Einganges zu einem Einkaufsmarkt am Kitzinger Dreistock in einer Parkreihe abgestellt. Als sie nach dem Einkauf wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine frische Anstoßstelle am linken vorderen Kotflügel/Radlauf fest. Der Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von gut 500 Euro aus.

Mit Drogen am Steuer

Am Freitag um 20.17 Uhr wurde an der Südbrücke in Kitzingen ein Audifahrer kontrolliert. Der 18-Jährigen zeigte laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten. Ein entsprechender Test verlief positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sollte deren Ergebnis vorangegangenen Drogenkonsum im Rahmen der analytischen Grenzwerte bestätigen, wird gegen den Betroffenen ein Bußgeldbescheid ergehen. Dann ist auch mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Geparkte Pkw angefahren und geflüchtet

Am Samstag zwischen 8.45 Uhr und 12.15 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz am Kitzinger Schwimmbad in der Marktbreiter Straße geparkter schwarzer Ford S-Max von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und auf der linken Seite erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstag gegen 7 Uhr wurde in Kitzingen auf der Nordtangente ein 30-jähriger mit seinem BMW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Bei ihm wurde zudem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Von dem BMW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Verkehr infolge anderer berauschender Mittel ermittelt.

Trunkenheitsfahrt verhindert

Am späten Samstagabend wurde von einer Streife der Kitzinger Polizei am Main bei Segnitz eine Fischereikontrolle durchgeführt. Dort wurden vier Angler angetroffen, die unter halboffenen Zeltplanen übernachten und sich mit reichlich Alkohol vor der kalten Nacht wappnen wollten. Da die Angler angegeben hatten, dass sie am Sonntagmorgen wieder nach Hause fahren wollen, wurde von dem Fahrer der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei einem Alkotest wurden 1,7 Promille gemessen, die auch nach wenigen Stunden Schlaf bis zum Morgen nicht bis zur Fahrtauglichkeit abgebaut sein werden, so die Polizei.

Trafohäuschen beschädigt

Am Samstagfrüh wurde festgestellt, dass die Türen an den Trafohäuschen in Kleinlangheim am Bahnübergang in Richtung Atzhausen und in Großlangheim am Bahnübergang in Richtung Hörblach aufgebrochen worden sind. Seit der Stilllegung der Bahnstrecke sind die zugehörigen Trafohäuschen ungenutzt. Ob nun auch Gegenstände entwendet wurden und zur Höhe des Schadens bedarf es weiterer Ermittlungen. Ein Verursacher ist bisher nicht bekannt.

