Börse verloren: 1000 Euro weg

Den Verlust von 1000 Euro hat ein Mann zu beklagen, der seinen Geldbeutel verloren hatte.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Mittwoch bei der Inspektion

eine Geldbörse als Fundsache abgegeben. Der Finder hatte sie in einem Einkaufswagen der Norma am Schwalbenhof entdeckt. Wenig später kam der Eigentümer zur Dienststelle und wollte den Verlust seines Geldbeutels melden. Es dürfte auch die Örtlichkeit gewesen sein, an er sie um die Mittagszeit verloren haben könnte. Als er bei der Polizei nachschaute, stellte er fest, dass ein größerer Geldbetrag fehlte.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen: Tel. (0 93 21) 14 10.