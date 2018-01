Blume singt ein Loblied auf die bayerische Erfolgsgeschichte

„Ich bitte Sie, christliche Politik zu machen“, sagte der Münsterschwarzacher Pater Christoph Gerhard eingangs des Neujahrsempfangs der CSU und Jungen Union (JU) im Landkreis. Er forderte die Politiker dazu auf, sich Vorsätze zu nehmen und dabei die Welt im Sinne Gottes zu gestalten. „Eine Mehrheit von drei Viertel der Stimmen sollte sich die CSU für die Landtagswahl aber nicht vornehmen, da ein solches Ergebnis kaum zu erreichen sein wird“, meinte der Benediktinermönch schmunzelnd.

Markus Blum regte an, einen Mittelweg zu finden zwischen der Ökonomie und der Ökologie. Deswegen sei ein wirtschaftlicher Rückschritt ebenso verkehrt wie ungezügeltes Wachstum. Der stellvertretende Generalsekretär der Christsozialen stellte die Frage in den Raum, „wo geht's mit unserem Land und Europa hin und was wird in unserer Welt?“, und versuchte Antworten zu geben. Er sprach manche Widersprüche an und machte eine Unsicherheit in der Bevölkerung für das Ergebnis der Bundestagswahl verantwortlich. Deutschland und allen voran den Menschen in Bayern gehe es derzeit so gut wie nie zuvor. Doch die Menschen wollten kein „Weiter so“, zugleich aber auch keine Veränderungen.

Der medienpolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion ging auf die aktuelle Situation um die bislang erfolglosen Regierungsbildungsbemühungen ein und hegte Zweifel, ob die politischen Mitbewerber überhaupt Interesse an einer Regierungsbeteiligung in Berlin hätten. Markus Blume legte den Zuhörern ans Herz, gemeinsam stolz darauf zu sein, im Freistaat Bayern leben zu dürfen und ebenso stolz sollten die Menschen hierzulande auf 100 Jahre Freistaat Bayern und 60 Jahre CSU-Regierung sein. Nicht nur deswegen gelte es, dass sich Menschen, die in unser Land kommen, sich an unsere Spielregeln zu halten, statt dass wir uns den Fremden anpassen. Markus Blume fand es schade, am Sonntag den Kitzinger Hofrat nicht in der Rathaushalle kennen gelernt zu haben und bekannte, „in den Händen von Otto Hünnerkopf im Umweltausschuss des Landtags gewachsen zu sein“.

JU-Kreisvorsitzende Sabrina Stemplowski wählte eine neue Form der Begrüßung und CSU-Kreisvorsitzender Otto Hünnerkopf hieß viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie auch den neuen Vorsitzenden der CSU-Kreistagsfraktion Werner Knaier, willkommen. Otto Hünnerkopf titulierte Barbara Becker als „unsere designierte Landtagsabgeordnete“ und Becker erklärte, „dass ich bin Heimatpolitikerin bin und will alles dafür tun, dass das hiesige Direktmandat wieder in die guten Hände unserer Partei bleibt. Sie äußerte die Hoffnung, dass 2018 ein Jahr der Bessermacher statt der Besserwisser werde und kündigte an: „ich bin dabei„.

Die Pianistin Wenka Feuerbach gab dem Empfang einen musikalischen Rahmen.