Blues-Rock im Kuhstall

The Ron Lemons und Andreas Kümmert spielen am Freitag, 9. Februar, im Wiesentheider Kuhstall in der Gartenstraße 2. Zuerst wird Timo Lechner ab 20 Uhr mit Klassikern der Rock- und Pop-Geschichte das Publikum einstimmen. Gemeinsam mit der Band „The Ron Lemons“ wird Andreas Kümmert danach den Geist der 1960er und 1970er Jahre wieder aufleben lassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Karten für die Veranstaltung können unter Tel. (0 93 83) 90 24 94 oder per E-Mail an Andreas.Liebald@gmx.de vorbestellt werden.