KITZINGEN vor 1 Stunde

Blaues Fahrzeug nach Unfall geflüchtet

Vermutlich ein blauer Pkw stieß am Donnerstagvormittag am Galgenwasen in Kitzingen gegen einen dort geparkten silberfarbenen BMW eines 52-jährigen Mannes und richtete einen Schaden von 2000 Euro an. Der Verursacher machte sich laut Polizeibericht anschließend unerlaubt aus dem Staub, ohne eine Nachricht hinterlassen zu haben. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter (09321) 1410.