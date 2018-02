Blaues Auge bei der Apfelernte

Die Frostnacht im April vergangenen Jahres hatte ihre Auswirkungen bei der Obsternte. Während bundesweit der Rückgang der Früchte bei über 40 Prozent lag, gingen die Erträge in der Region um gut 30 Prozent zurück. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, stellte Gerhard Brunner, Vorsitzender des Kleinlangheimer Obst- und Gartenbauvereins bei der Mitgliederversammlung am Sonntagnachmittag im Saal des Gasthauses Zum Bären fest.

Beim Bericht zur letztjährigen Keltersaison bezifferte er die Keltermenge auf 96 258 Liter, während sie 2016 bei 137 376 Litern lag. Knapp 14 Prozent der gepressten Menge wurden im vergangenen Jahr für Most verwendet, während 86 Prozent als Saft die Station verließen, davon gut 92 Prozent als Bag in Box und der Rest in Flaschen.

Zufriedener Vorsitzender

Sehr zufrieden war der Vorsitzende mit dem Verlauf der letztjährigen Kelterei. „Es wurde wieder dank des guten Zusammenhalts hervorragende Arbeit geleistet und meine Stellvertreterin Hermine Weimann hat als Chefin der Keltermannschaft für gute Motivation gesorgt“. Der Dank des Vorsitzenden galt auch anderen Mitgliedern, die bei verschiedensten Einsätzen dabei waren. Stellvertretend für alle Helfer gab es für Rainer Weimann und Rudi Fischer eine Medaille und einen Bocksbeutel für herausragende Leistungen.

Beifall für Kassenbericht

Beifall gab es in der Runde auch für den Kassenbericht von Reinhold Pötzl, der auf die gesunde Kassenlage des Vereins einging, dem Vorstand wurde Entlastung ohne Gegenstimme erteilt. Krankheitsbedingt konnte Schriftführerin Anette Zink nicht anwesend sein, der Vorsitzende machte mit den wichtigsten Baumaßnahmen und Anschaffungen bekannt. Dazu gehörte auch, dass der Verein mit der Firma Gebhardt einen neuen Abfüller für Bag in Box hat, was ein Investition von rund 23 000 Euro erforderte und sich ein Rollband für die Kartons zulegte, um die Sicherheit zu erhöhen. Tisch und Bänke wurden an der Kräuterschnecke aufgestellt. Der Verein hat derzeit 231 Mitglieder und der Infofilm über die Kelterei ist unter Youtube.de Suchwort Kleinlangheim einzusehen, gab der Vorsitzende bekannt.

Bürgermeisterin Gerlinde Stier bekundete, dass die verschiedenen Aktivitäten hoch eingeschätzt würden: „Wir sind stolz auf diesen Verein, was nicht zuletzt an den tüchtigen Leuten der Keltermannschaft liegt und wir werden soweit möglich, den Verein auch in Zukunft unterstützen“.

Ehrungen

Zum Fortgang der Bauarbeiten in der Bahnhofstraße äußerte sie die Hoffnung, dass diese bis September fertig seien, um eine problemlose Zufahrt zur Kelterstation zu gewährleisten. Kreisvorsitzender Karl Wolf zeigte sich erfreut darüber, dass der Verein an einigen Tagen bei der Landesgartenschau in Würzburg mitmacht und lud Kinder und Jugendliche zum Besuch des Würzburger botanischen Gartens am 27. April ein.

Für 55-jährige Treue zum Verein wurde Andreas Roß geehrt und für 70-jährige Mitgliedschaft Anna Lewandowski. Sie konnte beide aus Gesundheitsgründen nicht anwesend sein und bekommen die Urkunde nachgereicht. Seit 40 Jahren ist die evangelische Kirchengemeinde Vereinsmitglied. Dazu erklärte Ehrenmitglied Hans Teufel, dass unter dem damaligen Pfarrer Albrecht Frank eine Grünanlage um die Kirche angelegt wurde, was zum Vereinsbeitritt führte. Die Anlage sei aber bis auf einen Baum leider wieder beseitigt worden.