Blauen Audi A 5 angefahren

(-tl) Bereits am Mittwoch wurde in der Unteren Kirchgasse in Kitzingen ein geparkter Audi A 5 angefahren. Der Fahrzeugbesitzer hatte den dunkelblauen Wagen um 9.40 Uhr vor der Kirche abgestellt.

Als er kurz vor 11 Uhr zurückkam, stellte er an der hinteren rechten Tür und an der Radfelge einen Schaden fest. Laut Polizeibericht beging der Verursacher Unfallflucht. Von ihm fehlt jede Spur. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Der Geschädigte hat sich nun in der Redaktion gemeldet und setzt 300 Euro als Belohnung für Hinweise aus, die zur Aufklärung führen. Polizei: Tel. (0 93 21) 1410.