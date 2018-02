Bis September bleibt die Bahnhofstraße Baustelle

Gerlinde Stier war selbst erschrocken, als sie auf die Uhr blickte. Kleinlangheims Bürgermeisterin hatte nämlich tatsächlich über zwei Stunden lang bei der Bürgerversammlung die Projekte ihrer Gemeinde den knapp über 60 Bürgern im Saal des Gasthauses „Bären“ vorgestellt.

Die waren aber keineswegs gelangweilt, denn in Kleinlangheim und den Ortsteilen gibt es viele Baustellen und viel ist in Bewegung, wobei „vielleicht für den, der an der Baustelle wohnt, zu wenig Bewegung herrscht“, meinte Stier.

Dank an die Bürger

So sagte die Rathaus-Chefin erst einmal den Bürgern Dank für ihre Toleranz, als sie auf die im Frühjahr 2017 abgeschlossene Kanalsanierung „Am Castellbach“ zurückblickte. „Die Anwohner waren beeinträchtigt durch Staub, Dreck und Lärm“, ist ihr bewusst. Aber der Kanal sei komplett zerbrochen gewesen. Zusätzlich seien der Gehweg saniert und Breitbandanschlüsse gelegt worden.

Beeinträchtigungen für Anwohner und Anlieger bringt auch die Sanierung der Bahnhofstraße mit sich. Dort zahlt der Landkreis die Oberfläche, die Arbeiten im Untergrund erst einmal die Gemeinde, weil laut Stier Kanal und Wasser über die Gebühren abgerechnet werden. Wer letztlich die Rechnung für den Gehweg bezahlt, sei in der Schwebe. Nach jetzigem Kenntnisstand gebe es keine Anliegerbeiträge.

Wirrwarr der Leitungen

Verzögerungen habe es durch nicht erwartete, aber notwendige Schachtungen gegeben. Nachdem auch das vorgefundene „Wirrwarr der Leitungen“ entwirrt ist, rechnet die Bürgermeisterin auf Nachfrage eines Bürgers mit einem Ende der Bauarbeiten im September.

Damit die aktuell 1751 Einwohner zählende Gemeinde attraktiv bleibt, sollen im neuen Baugebiet „Am Graben“ 34 Bauplätze entstehen, denn „Am Geisberg“ gebe es nur noch einen freien. Der Vorteil sei, dass die gesamte Fläche im Eigentum der Gemeinde liege. 2019 soll mit der Erschließung begonnen werden. Angebunden werde das Baugebiet über die Staatsstraße. Von dieser würden die Baugrundstücke durch einen Lärmschutzwall abgeschirmt. Die Frage eines Bürgers nach dem Quadratmeterpreis konnte Stier nicht beantworten, da es noch keine Erschließungsplanung gebe. Zum Vergleich: Um die 100 Euro liege dieser in der Umgebung.

Erweiterung des Kindergartens

Kräftig investiert wird in die Erweiterung des Kindergartens, gebe es doch einen ungedeckten Bedarf an zehn Kindergarten- und sechs Krippenplätzen. Derzeit bereitet der Bauhof, dem die Bürger für seine vielfältige Arbeit mit einem kräftigen Applaus Dank sagten, die im März beginnenden Arbeiten vor. Seit 2017 befindet sich einen Notgruppe in der Turnhalle des Kindergartens. 700 000 Euro beträgt laut Stier die Gesamtinvestition; 480 000 Euro gebe es als Förderung. Eingeplant sei das Projekt im Haushalt, der in diesem Jahr mit etwa 4,8 Millionen Euro um 600 000 Euro niedriger sei als 2017.

Bedeutsam für die Gemeinde sei die Dorferneuerung. Eine punktuelle gebe es in Haidt, eine umfangreiche in den Altorten von Kleinlangheim, Atzhausen und Stephansberg. Beim Thema Beschilderung sei eine Mitarbeit der Bürger dringend erwünscht.

Zukunftsaufgaben

Beschäftigen werden den Gemeinderat noch die Zukunft der Kläranlage, die Beseitigung des Fremdwassers, der Hochwasserschutz sowie die Renovierungsarbeiten in der Kirchenburg, am Torhaus und im Rathaus.