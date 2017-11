Bildvortrag im Torhaus der Kirchenburg

Die Gemeinde Kleinlangheim lädt am Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr zu dem Bildvortrag „Die Gebrüder Crämer und der lange Weg zur Demokratie in Franken“ ins Torhaus der Kirchenburg ein. Referentin ist Monika Conrad. Die in Kleinlangheim geborenen Gebrüder August-Friedrich und Carl Crämer waren laut Pressemitteilung herausragende Persönlichkeiten der Demokratiegeschichte in Bayern. An ihren Lebensläufen und an den Ereignissen jener Zeit kann der Wandel vom Feudalstaat zum Freistaat exemplarisch aufgezeigt werden.