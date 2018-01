Bilder aus Neuseeland: Trauminsel am Ende der Welt

(rtr) Der Fotograf Stefan Weindl, vielen bekannt durch seine Multivisionen über Australien, Südamerika, Norwegen, New York, Kanada und Südafrika, präsentiert rund 600 Aufnahmen, die innerhalb von 30 Jahren bei sieben Neuseeland-Reisen entstanden sind, zuletzt im Februar/März 2017. Diese Panorama Multivision findet am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen statt. Dazu lädt die Volkshochschule ein. „Eine Ruhe, gestört fast nur vom Rauschen des Windes und den Stimmen der Vögel“, so beschreibt Weindl seine Eindrücke aus Neuseeland in einer Pressemitteilung. Höhepunkte seiner insgesamt zwölfmonatigen Touren bildeten die fast subtropische Bay of Islands, der vulkanische Tongariro Nationalpark, die Goldgräbersiedlungen Otagos, die Hochalpen um den Mount Cook und der Fjordland Nationalpark mit dem Milford Sound und einigen fast ausgestorbenen, nur dort lebenden Vogelarten.