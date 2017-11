Bilanz gezogen: Knauf investiert in den Standort Iphofen

Gute Ergebnisse, eine Steigerung von sechs Prozent beim Absatz der Knauf-Bauplatten sowie einen dreiprozentigen Zuwachs bei den Putzen verzeichnete das international tätige Unternehmen 2016.

Diese gute Bilanz zog die Geschäftsleitung der Knauf Gruppe und der Knauf Gips KG im Iphöfer Logistikzentrum vor etwa 1600 Mitarbeitern am Freitag. Die Ehrung von vier Mitarbeitern mit 40-jähriger Betriebszugehörigkeit und 81 Mitarbeitern mit 25-jähriger Zugehörigkeit stand zudem auf dem Programm.

Enorme Chancen

Christoph Dorn sieht für die Knauf Gips KG „enorme Chancen“ für den modernen Trocken- und Leichtbau in einer Situation, in der bezahlbarer Wohnraum knapp und der Gebäudebestand modernisierungsreif ist. Die Dynamik aus dem letzten Jahr habe sich im ersten Halbjahr fortgesetzt. Erst im Herbst habe sich die Entwicklung abgeschwächt, so Dorn. Die Sparte Trockenbau sei die wichtigste Säule des Geschäftes gewesen. Besondere Aufmerksamkeit gelte dem Bereich Logistik, wo große Veränderungen bevorstünden. Als Kernproblem für künftiges Wachstum bezeichnet Dorn den Facharbeitermangel.

Erfolgreiches Jahr

Alexander Knauf, geschäftsführender Gesellschafter der Knauf Gruppe, blickte auf ein „erfolgreiches Jahr in internationalen Märkten“ zurück: „Erfolge im Vertrieb, neue Produkte und der konsequente Umgang mit den Kosten machen aus 2016 für die gesamte Knauf Gruppe ein gutes Jahr.“ Als Anerkennung werde Knauf nicht nur den übertariflichen Teil der Weihnachtsgratifikation auszahlen, sondern auch die Betriebskantine, von den meisten „Casino“ genannt, erneuern.

Auf die Geschäftsentwicklung hätten sich niedrige Zinsen und Energiepreise vorteilhaft ausgewirkt. „Mehr Absatz bei stabilen Preisen und einer kontrollierten Kostenentwicklung haben unseren Ertrag in diesem Jahr gesteigert“, sagte Knauf. Das Geld fließe in eine Ertüchtigung bestehender Werke, Werksneubauten und Unternehmenszukäufe. „Dadurch sind wir in der Lage, auch in Zukunft zu wachsen“. Gegenüber den Lieferanten will sich Knauf strategisch besser aufstellen. Eine einheitliche IT-Infrastruktur in Iphofen mit einheitlichen Softwarestandards soll Datensicherheit gewährleisten und Kosten sparen. Bei den Mitarbeitern bedankte sich Knauf für offene Worte. Er kündigte an, dass die Führungskräfte Veränderungen noch besser kommunizieren müssten.

Angspanntes Beitriebsklima

Klaus Moik, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, stellte fest, dass das Betriebsklima im Iphöfer Werksbereich angespannt sei. Das erhöhte Arbeitsaufkommen sei nicht allein ausschlaggebend. Viele Überstunden könnten aber zur Unzufriedenheit und einer Erhöhung des Krankenstandes beitragen. Das Umstrukturierungsprojekt zu Beginn des Jahres, das auch Entlassungen nach sich zog, sei von der Belegschaft nicht verstanden worden und habe zu Verunsicherung geführt, konstatierte Moik. „Der Stachel sitzt tief“.

An den drei Standorten Hüttenheim, Markt Einersheim und Iphofen sei im Laufe des Jahres Personal neu eingestellt oder in feste Arbeitsverhältnisse übernommen worden. 40 Auszubildende und Duale Studenten hätten mit ihrer Ausbildung bei Knauf begonnen. Erstrebenswert sei ein Betriebsklima, das von Mitarbeitern als fair, wertschätzend, sinnhaft und fördernd empfunden wird. „Hierzu wird von der Geschäftsleitung einiges dafür getan, aber umgesetzt werden muss es weiter unten“, mahnte Moik an.

Die Knauf-Bergmannskapelle und der Knauf Knappenchor begleiteten die Hauptversammlung musikalisch.