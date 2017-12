Bilanz des Jahres 2017 im Mittelpunkt

Am Ende eines arbeitsreichen Jahres zieht Oberbürgermeister Siegfried Müller in der Jahresschlusssitzung des Kitzinger Stadtrats Bilanz. Die Ansprache des OB steht an diesem Donnerstag ab 18 Uhr im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Jahres 2017.

Vor der Bilanz stehen noch Vergaben. Fünf Gewerke für den laufenden Neubau der Zweifeldsporthalle mit Ganztagesbereich und Parkgarage im Deusterpark stehen auf der Tagesordnung. Damit es im neuen Jahr ohne Unterbrechung weitergehen kann, sind die Entscheidungen nötig.

Danach werden einige Stadträte geehrt. Den Ehrenring der Stadt Kitzinger erhalten Stadträte, die seit 15 Jahren dem 30-köpfigen Gremium (plus OB) angehören.

Dann ist Siegfried Müller am Zug. Der OB wird auch vor den Vertretern der mit der Stadt verbundenen Gesellschaften wie die Licht-, Kraft und Wasserwerke oder der Sparkasse, die Bilanz eines Jahres ziehen, das in Kitzingen vor allem durch großen Baumaßnahmen geprägt wurde und mit dem „Tag der Franken“ Anfang Juli einen echten Höhepunkt erlebte.