Bilanz der Feuerwehr: 246 Einsätze in einem Durchschnittsjahr

246 Einsätze im Jahr 2017, 54 in den letzten drei Monaten. Die Kitzinger Feuerwehr hat ihre Quartalsbilanz vorgelegt. Den Hauptanteil im vierten Quartal nahmen danach mit elf Einsätzen wieder von automatischen Brandmeldeanlagen ausgelösten Alarme ein, die sich stets als Fehlalarme herausstellten.

Neunmal mussten Türen geöffnet werden, um dem Rettungsdienst Zugang zu hilflosen Menschen zu verschaffen. In zwei Fällen, die innerhalb weniger Minuten im Gerätehaus in der Landwehrstraße aufliefen, kam jede Hilfe zu spät: Die Personen wurden nur noch tot aufgefunden. Zudem wurde der Rettungsdienst zweimal beim Patiententransport mit der Drehleiter unterstützt.

Ölalarm

Fünfmal wurde die Feuerwehr alarmiert, weil an Autos im Stadtgebiet Sprit oder Öl ausgelaufen war. Zu vier Verkehrsunfällen (zweimal auf der Autobahn, einmal auf der B 8 und einmal im Stadtgebiet) mussten die Feuerwehrler ausrücken und Hilfe leisten.

Sieben Brände

Zudem mussten sieben Brände gelöscht werden, darunter ein Autobrand, eine Verpuffung in einer Heizungsanlage, eine überhitzte Batterie in einer Schule und vier Kleinbrände. Bei drei Tierrettungseinsätzen wurden eine Katze vom Baum geholt und zwei Schwäne gerettet. Dazu kamen noch kleinere Technische Hilfeleistungen und zwei Unwettereinsätze. Die Notfallseelsorge wurde einmal benötigt.

Viermal wurden die Kitzinger gerufen, um außerhalb des eigenen Einsatzgebiets zu helfen: So wurde die Drehleiter bei einem Brand einer Schreinerei in Mainbernheim und ein weiteres Mal in Iphofen angefordert. Der Rüstwagen wurde in Münsterschwarzach benötigt und auch bei einem Küchenbrand in Kaltensondheim war die Hilfe der Kitzinger gefragt.

Nicht nur zu Land, sondern auch zu Wasser waren die Kitzinger unterwegs. Zweimal musste Öl aufgenommen werden, das in den Main gelangt war.

Ein Durchschnittsjahr

Am Ende der Quartalsbilanz der Blick zurück auf 2017: Da wurde die Kitzinger Feuerwehr insgesamt zu 246 Einsätzen gerufen. „Es war von Einsatzzahl und Einsatzart her ein durchschnittliches Jahr“, so die Feuerwehr in ihrer Bilanz. „Von größeren Schadenslagen blieb unsere Stadt glücklicherweise verschont“, schreibt die Feuerwehr am Ende.