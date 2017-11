DETTELBACH vor 30 Minuten

Biber überlebte den Aufprall nicht

Am Mittwochabend fuhr ein Autofahrer mit seinem BMW von Brück in Richtung Dettelbach. Auf Höhe der Küffleinsmühle sprang ein Biber auf die Fahrbahn, wurde von dem Pkw erfasst und getötet . Am Fahrzeug entstand laut Polizei Schaden von 500 Euro.