SCHWARZACH-STADTSCHWARZACH vor 1 Stunde

Biber leistet ganze Arbeit

Unmittelbar am Ortsrand vom Stadtschwarzach in der Nähe der Grundschule an einem kleinen Fischweiher leistete ein Biber ganze Arbeit. Er nagte an einem Weidenbaum mit 3,20 Meter Umfang die Rinde bis auf eine schmalen Streifen ab.