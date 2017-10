Bewunderung für das Lebenswekr Wolperts

Wie würdigt man einen bedeutenden Komponisten und Musikwissenschaftler zu dessen 100. Geburtstag? Natürlich mit einem Konzert aus seinem Werk: Franz Alfons Wolperts Sonate für Klavier, d-moll, opus 21, meisterhaft vorgetragen von der preisgekrönten Pianistin Keiko Hattori.

Am 11. Oktober 1917, vor hundert Jahren, ist Franz Alfons Wolpert in Wiesentheid geboren. Grund genug, zu einem Festakt ins Historische Pfarrhaus einzuladen. Und viele Ehrengäste, Verwandte, Freunde und Wegbegleiter waren gekommen, um an diesem Mittwoch, dem 11. Oktober 2017, seiner zu gedenken.

Georg Mais, Dirigent und Präsident der Südwestdeutschen Mozart Gesellschaft, hielt die kurzweilige und mit persönlichen Anekdoten geschmückte Laudatio.

In Überlingen am Bodensee aufgewachsen, hat Mais als Kind den freundschaftlichen Kontakt seiner Eltern zu dem Musiker Wolpert hautnah miterlebt. Da kam es schon mal vor, dass er als Vierjähriger aus dem Schlaf gerissen wurde, weil im Wohnzimmer eine spontane Probe der soeben niedergeschriebenen musikalischen Gedanken stattfand.

Obwohl Wolpert in Regensburg und am Salzburger Mozarteum studiert hatte, bezeichnete er sich selbst als Autodidakten, was Georg Mais heute noch verwundert. 1950 wurde Wolpert als Lehrer an die Schulen Schloss Salem am Bodensee berufen. Seine Liebe galt allerdings immer der Komposition.

Zahlreiche Liederzyklen, Bühnenmusiken und sinfonische Werke waren entstanden. Wolpert bejahte ausdrücklich die Tonalität, fuhr Mais in seinem Vortrag fort. Er habe seine eigene Persönlichkeit in Anlehnung an Pfitzner, Hindemith und Bartok entwickelt, hätte Wolpert selbst gesagt. Und Laudator Mais: „Machen Sie sich ein eigenes Bild, wenn Sie Keiko Hattori gehört haben oder zum Orchesterkonzert am 21. Oktober in die Alte Synagoge in Kitzingen kommen“.

In der Kategorie „sehr schwer“ – eine Anmerkung des Musikverlages – bewegte sich die japanische Meisterpianistin Keiko Hattori wie selbstverständlich. Mais vermutet, der Komponist Wolpert habe gewollt, dass sein Stück nur die Besten spielen können. Und die junge Interpretin in ihrer zarten Erscheinung spielt erstaunlich kraftvoll und dynamisch, bewegend und „bewegt“. Tänzerisch leicht im 3. Satz „Danza“, in dessen Klangfarben-Wechsel Abweichungen zu hören sind.

Und dann noch Wolperts Lieblingskomponist Franz Schubert. Wunderbar einfühlsam erklang das „Impromptu Ges Dur“, opus 90, Nummer 3.

„Betrachte ich aus heutiger Sicht Wolperts Lebenswerk, dann ringt es mir Respekt und Bewunderung ab.“ Georg Mais, Dirigent und Laudator

Besonderer Dank galt Brigitta von Wilpert, Schülerin von Wolpert, die ihr Musikstudium mit einer wissenschaftlichen Arbeit über den Komponisten und Musikwissenschaftler abschloss. Aus dem Nachlass Wolperts hatte Brigitta von Wilpert zahlreiche Aufzeichnungen und sein Werkverzeichnis der Gemeinde Wiesentheid vermacht.

Eine kleine Anekdote zu guter Letzt: Flexibel reagierte Komponist Wolpert anno 1964, als die Sopranstimme seines Requiems zu Ehren von Ernestine von Schönborn zu hoch war. „Dann muß ich es eben umschreiben“, sei sein Kommentar gewesen, wusste Albin Bourgeon zu berichten.