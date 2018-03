„Bewegte Pause“ in der Mittelschule

Mehr Bewegung in der Pause, das möchte die AOK Bayern erreichen. Dazu hat die Gesundheitskasse der Mittelschule in Marktbreit zahlreiche Spielgeräte zur Verfügung gestellt. „Prävention schon in der Schule ist ein wichtiger Teil unseres Markenkerns“, wird Bereichsleiter Stephan Götz (hinten Mitte) in einer Pressemitteilung der AOK zitiert. Es sei wichtig, das Thema Bewegung dauerhaft und strukturiert in den Schulalltag zu integrieren. Neben den Schülern der Mittelschule nahmen (hinten, von rechts) der stellvertretende Bürgermeister Herbert Biebelriether, die stellvertretende Schulleiterin Andrea Haase und Sportlehrer Matthias Tschirner die Geräte entgegen.