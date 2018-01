Betrunkenen und rasanten Fahrer erwischt

Mit überhöhter Geschwindigkeit ist ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntagvormittag in der Heinrich-Fehrer-Straße in Kitzingen in die Laserkontrolle einer Streifenbesatzung geraten. Beamte hielten ihn an und stellten fest, dass der junge Mann stark nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 0,94 Promille. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und sich auf ein Bußgeldverfahren einstellen.