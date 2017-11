Betrunken die Vorfahrt genommen

Deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand der Fahrer eines Mopeds, der am Freitag gegen 7 Uhr in Kitzingen einen Unfall verursachte. Der 32-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei auf der Paul-Eber-Straße und missachtete an der Kreuzung mit der Moltkestraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos.

Beim Zusammenstoß auf der Kreuzung kam der Mopedfahrer zu Fall, blieb aber wie sein Sozius glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen fest, dass der 32-Jährige mit 1,18 Promille deutlich alkoholisiert war und zusätzlich noch Anzeichen von Drogenkonsum aufwies. Auch der 39-jährige Sozius war stark betrunken, schreibt die Polizei.

Dem Fahrer wurde Blut abgenommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.