Betrunken die Haltelinie nicht getroffen

In der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Auto von der Nordtangente in Kitzingen in Richtung der Repperndorfer Straße. An der Ampelanlage verfehlte er bei Rotlicht die Haltelinie deutlich. Eine dahinter fahrende Streife der Polizeiinspektion Kitzingen konnte dieses misslungene Bremsmanöver beobachten und führte den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu. Hierbei wurden bei dem 56-Jährigen bei einem Alkotest gut 1,20 Promille festgestellt. Er musste zur Blutprobe auf die Dienststelle; sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, teilt die Polizei mit.