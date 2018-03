KITZINGEN vor 1 Stunde

Betonmischer übersehen

Als am Mittwochnachmittag eine 19-jährige Schülerin in der Von-Deuster-Straße in Kitzingen mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke ausfahren wollte, übersah sie den vorbeifahrenden Betonmischer eines 50-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Schaden laut Polizeibericht: 2100 Euro.