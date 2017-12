Besuchermagnet: der Kitzinger Weihnachtsmarkt

Dichtes Gedränge im IN:HOF und in den Gängen der Kitzinger Friedrich-Bernbeck-Schule. Dichtes Gedränge auf dem Marktplatz. Dichtes Gedränge in der Rathaushalle und im Keller: Der Kitzinger Weihnachtsmarkt zog sehr viele Besucher am Wochenende in die große Kreisstadt rund um die größte Weihnachtskerze Bayerns.

Sich treffen, sich unterhalten, Bekannte sehen und das alles bei Glühwein und Feuerzangenbowle bei Lebkuchen und Gebäck - das bot in diesem Jahr der Marktplatz, der Innenhof der Wirtschaftsschule und der Platz der Partnerstädte auf der dort für den Verkehr gesperrten Kaiserstraße, wo es auch Weihnachtsbäume zu kaufen gab.

Schöner Kontrast zum stimmungsvoll dunklen Marktplatz war die hell erleuchtete Rathausdiele in der, ähnlich wie im Rathauskeller natürlich kulinarisches, aber auch alles rund um Weihnachten angeboten wurde.

Nur wenige Meter weiter, auf dem Platz der Partnerstädte, Stände mit verschiedenen Speisen und Getränken, aber auch Süßigkeiten und ein Kinderkarussell. Hell erleuchtet der Durchgang zur Wirtschaftsschule, wo im Hof und in den Gängen noch einmal eine ganze Palette an interessanten Ausstellern ihre Waren anboten.

Und auch die Kultur kam am Wochenende in Kitzingen nicht zu kurz. Wer wollte, konnte in der blau illuminierten evangelischen Stadtkirche bei adventlichem Rahmenprogramm zur Ruhe kommen, oder am Sonntagnachmittag ein Kindermusical erleben. Akkordeongruppe, ein Engelschor mit Geigen, Gospelchor und Posaunenchor sorgten für vorweihnachtliche Stimmung.