Bessere Bedingungen für Betreuer gefordert

Der Arbeitskreis „Persönliches Budget“ Unterfranken lud vor kurzem Berufsbetreuer der Region, die sich um behinderte und psychisch kranke Menschen kümmern, zu einem Treffen ein. Mit dabei war auch Katharina Deifel, stellvertretende Sprecherin des Arbeitskreises und Inhaberin eines Betreuungsbüros in Marktbreit.

Die Berufsbetreuer stellten sich hinter die Forderung nach besseren Rahmenbedingungen für ihre Arbeit. „Die Situation der Berufsbetreuer ist die, dass viele Klienten aus der Vergangenheit Schulden haben, oder mit Geld überhaupt nicht umgehen können", sagt Carmen Spitznagel aus Sandberg. Sie begleitet seit mehr als 25 Jahren psychisch erkrankte Menschen. Nun haben einige der Klienten Pfändungsschutzkonten – so genannte P-Konten –, die nur die freie Verfügung über einen gewissen Geldbetrag ermöglichen. Alles, was darüber hinausgeht, ist durch Gläubiger pfändbar.

Gefahr der Pfändung

Wenn also das Geld, das eigentlich für die Betreuung der Menschen auf ein solches P-Konto überwiesen werde, den Freibetrag übersteigt, bestehe die Gefahr einer Pfändung. „Manchmal zweckentfremden die Klienten das Geld auch“, weiß Spitznagel aus Erfahrung. Außerdem ist ihr wichtig, dass das Geld für die Betreuung ihrer Klienten bereits am Monatsanfang ausgezahlt werde. Der Bezirk Unterfranken ist für die Berechnung und Auszahlung des persönlichen Budgets zuständig. Mit dem Geld können sich die Betroffenen selbstständig Leistungen einkaufen, zum Beispiel einen Betreuungsdienst auswählen. Die Berufsbetreuer fordern den Bezirk auf, das Geld im Voraus zu überweisen. Wenn ein Klient nur ein P-Konto habe, solle zudem die Möglichkeit geschaffen werden, das Geld direkt an Betreuungsdienste oder Treuhandkonten der Anbieter überweisen zu lassen.

Kein Bezirksrat kam zum Treffen

Ein weiterer Punkt: Bei der Verwaltung des Geldes benötigen die Empfänger erfahrungsgemäß Hilfe. In der Praxis übernehmen das häufig die Betreuer. Dass dieser Aufwand entgolten oder eine unabhängige Budgetassistenz geschaffen wird, fordern die Betreuer ebenfalls. Schon im Juli hatte die Interessengemeinschaft unterfränkischer Betreuungsdienste, die für psychisch erkrankte Menschen sorgen, öffentlich eine Verbesserung der Rahmenbedingungen gefordert. Die Bezirksräte aller Fraktionen waren zu einer Informationsveranstaltung am 20. Juli eingeladen worden. Kein einziger sei gekommen, zeigt sich Hilmar Ott, Sprecher des Arbeitskreises und Leiter des Betreuungsdienstes Betro in Wildflecken, enttäuscht. Am 21. September habe es dann aber einen Austausch mit Behördenvertretern gegeben, den Ott vorsichtig „konstruktiv“ nennt.

Nun unterstützen auch die Berufsbetreuer der Region den Vorstoß. In Kürze werde ein Schreiben des Interessenverbandes der Berufsbetreuer an den Bezirk Unterfranken geschickt werden, kündigt Katharina Deifel, stellvertretende Sprecherin des Arbeitskreises (Marktbreit), an. Zum einen hoffen die Betreuungsdienste darauf, dass Strukturen verändert und beispielsweise die Abrechnung ihrer Leistungen vereinfacht werden. Einrichtungen wie Betro in Wildflecken rechnen ihre tagesstrukturierenden Maßnahmen hauptsächlich über das persönliche Budget ab, erklärt Hilmar Ott. Zum anderen geht es dem Arbeitskreis aber auch um die Selbstbestimmung psychisch erkrankter Menschen. Deifel betont: „Auch das Bundesteilhabegesetz stärkt ja diesen Ansatz.“