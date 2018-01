Berufsbörse: Rund 80 Aussteller und noch mehr Angebote

„Angel dir deinen Job!“ lautet das Motto der 21. Berufsbörse der Staatlichen Wirtschaftsschule Kitzingen. Am Donnerstag, 25. Januar, geht es von 9 bis 18 Uhr um den richtigen Einstieg ins Berufsleben. Über 80 Aussteller stellen sich an den Ständen in den Räumen der Wirtschaftsschule vor. Die Palette an Ausbildungsmöglichkeiten, die an der 21. Berufsbörse präsentiert wird, umfasst mittlerweile über 160 Ausbildungsberufe und Studiengänge. Neben kaufmännisch-verwaltenden Berufen beinhaltet das Angebot auch viele technisch-orientierte und sozial-orientierte Berufe, heißt es in einer Pressemitteilung. Handwerk und Innungen sind ebenso vertreten wie Industrie, Handel, Banken und Versicherungen. Staatliche und kommunale Institutionen sowie eine große Anzahl an Schulen bis hin zu einer Fernhochschule runden das Angebot ab.

Wie in den Vorjahren gibt es auf der Berufsbörse ein Azubi-Speed-Dating. Nach einer Voranmeldung haben die Jugendlichen zehn Minuten Zeit, sich bei den Firmenchefs, Personalleitern oder Ausbildern der ausgewählten Firmen als künftige Auszubildende ins Gespräch zu bringen. Wer möchte, kann wieder seine Bewerbungsmappe mitbringen und von Fachleuten einem Check unterziehen lassen. Möglich ist dies von 10 und 11 Uhr sowie von 14 bis 15 Uhr am Stand der Lindner AG und der Agentur für Arbeit.

Wem noch das passende Bewerbungsfoto fehlt, der kann an der Berufsbörse punkten. Professionell gestylt von René Lezard und der Berufsfachschule für Kosmetik kann beim Shooting durch die Medienakademie Würzburg wenig schief gehen. Fester Bestandteil der Berufsbörse sind Fachvorträge, bei denen man viel über Berufe erfahren kann.

Mehr zur Berufsbörse unter www.wirtschaftsschule-kt.de und auf Facebook.