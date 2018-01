1 / 5

Foto: Siegfried Sebelka

21. Berufsbörse in Kitzingen: Rund 750 Schüler haben sich am Donnerstag nach dem Motto „Angel dir deinen Job“ über rund 160 Berufe informiert. Gut 80 Aussteller standen neuen Stunden Rede und Antwort. Bei den Schreinern zum Beispiel gab es gleich was zu tun. Fotos: Siegfried Sebelka