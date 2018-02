Beregnungsverband als gut funktionierendes Unternehmen

Als ein gut funktionierendes Unternehmen, in dem ungemein wirtschaftlich gearbeitet werde, bezeichnete Bürgermeister Elmar Henke in der Jahreshauptversammlung den Beregnungsverband Sommerach. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft standen die Neuwahlen. Die erbrachten unter der Regie des Gemeindechefs einige Veränderungen – zumal mit dem bisherigen Vorsitzenden Otmar Zang und den Vorstands- beziehungsweise Ausschussmitgliedern Matthias Muth und Rainer Christ drei Mitglieder der Führungsriege nicht mehr zur Wahl standen. Auf Wunsch eines Versammlungsteilnehmers erfolgte die Wahl der 18 Ausschuss- und Vorstandsmitglieder schriftlich.

Gewählt wurden Volkmar Braun, Norbert Drescher, Franziska Galena, Johannes Heidrich, Bruno Henke, Franz Kram, Erwin Kreis, Sebastian Kauppert, Andreas Münch, Walter Pickel, Michael Schlereth, Stephan Strobel, Daniel Then, Dietmar Ungemach, Johannes Weickert, Frank Wittstadt, Georg Zang und Johannes Zang sowie Stefan Straßberger und Florian Streng (Ersatzleute).

Tropfbewässerung auf 200 Hektar

Bürgermeister Henke dankte den scheidenden Vorstandsmitgliedern und erwähnte besonders das Engagement von Otmar Zang, der 15 Jahre an der Spitze des Beregnungsverbandes gestanden hatte. Zang verwies im Rückblick auf seine 15-jährige Vorstandstätigkeit unter anderem auf den Aufbau der Tropfbewässerung, die im Zuge einer Flurbereinigungsmaßnahme und mit Unterstützung des Landschaftsministeriums 2006 auf 200 Hektar in der Sommeracher Gemarkung installiert wurde.

Besondere Erwähnung fand auch die Anschaffung eines Blattfeuchtigkeitsgerätes, mit welchem der genaue Zeitpunkt einer Bewässerung bestimmt wird. Zudem interessierten sich nicht nur der Bayerische Rundfunk sondern 2012 sage und schreibe 38 Wissenschaftler aus aller Welt für die Sommeracher Tropfbewässerung. Der langjährige Vorsitzende sprach von einem „schönen Amt“, dass ihn stets Spaß bereitet habe. Noch ist nicht bekannt, wer die Nachfolge von Otmar Zang als Vorsitzender antreten wird. Der neu gewählte Ausschuss wird sich in seiner ersten Sitzung mit der Besetzung der Vorstandsposten beschäftigen.

140 neue Anschlüsse in 14 Weinbergen

In seinem Tätigkeitsbericht über das Jahr 2017 blickte Zang auf vier Vorstands- und zwei Ausschusssitzungen zurück. Er erinnerte an durchgeführte Maßnahmen wie die Installation von 140 neuen Anschlüssen in 14 Weinbergen. Eine Bewässerung sei 2017 nicht nötig gewesen, da der Himmel in den Sommermonaten rechtzeitig seine Schleusen geöffnet habe. Schatzmeister Walter Pickel erstattete einen positiven Kassenbericht und offerierte den Haushaltsplan 2018. Korrekte Belegführung wurde ihm seitens der Prüfer Hubert Kram und Stephan Strobel attestiert.