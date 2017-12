Beleuchtung aus Garten entwendet

Aus einem Garten in der Goethestraße 27 in Kitzingen wurde in der Nacht auf Freitag eine Weihnachtsbeleuchtung entwendet. Mit dem sogenannten „Starlight Shower“ wurde das Haus großflächig angestrahlt, teilt die Polizei mit. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Hinweise an die Polizei: Tel. (0 93 21) 14 10.