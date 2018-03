Beiträge für den Straßenausbau: Noch ist alles offen

Vorhang zu und alle Fragen offen: Bürgermeister Josef Mend (Iphofen), zugleich Vizepräsident des Bayerischen Gemeindetags, informierte bei einer Besprechung der Rathaus-Chefs aus dem Landkreis Kitzingen zum aktuellen Stand der Debatte über die Straßenausbaubeiträge.

Wer zahlt und wer bekommt was zurück?

Die Abschaffung per Gesetz werde kommen, erklärte Mend seinen Kollegen, aber alles andere sei unklar: Welche Übergangsfristen wird es geben? Werden den Bürgern auch rückwirkend Beiträge erstattet? Bekommen künftig alle Kommunen gleiche Zuschüsse, sollten sie ihre Straßen erneuern? „Im Moment gibt es nichts Brauchbares“, lautete die unbefriedigende Antwort Mends. Die Städte und Gemeinden müssten die konkrete Gesetzesvorlage abwarten.

Beispielrechnung für Rückzahlungen

Interessehalber hatte Mend überschlagen, was er seinen Bürgern an Straßenausbaubeiträgen in Iphofen rückerstatten müsste, würde man das Jahr ihrer Einführung, also 1974, als Basis nehmen. Der Bürgermeister kam allein für seine Kommune auf die Summe von zehn Millionen Euro.

Mend sieht das Thema weitgehend vom Freistaat an die Kommunen delegiert: Sobald die Bürger von der Beteiligung an den Straßensanierungskosten befreit seien, würden sie reihenweise Forderungen erheben. „Die Kommunen müssen sich dann damit rumstreiten“, prophezeite Mend. Und er stellte die Frage in den Raum, ob das vom Freistaat dann zur Verfügung gestellte Geld überhaupt für die vielen potenziellen Sanierungswünsche ausreichen werde.