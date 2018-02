Beim Vorbeifahren Auto gestreift

Als sich am Montagnachmittag ein 24-jähriger Autofahrer in der Marktbreiter Straße in Kitzingen zum Linksabbiegen eingeordnet hatte, fuhr rechts neben seinem Fahrzeug eine 49-jährige Frau mit ihrem Pkw vorbei. Dabei streifte sie laut Polizeibericht an dem wartenden Pkw entlang und richtete einen Schaden von 1500 Euro an.