Beim Überholen mit Traktor zusammengestoßen

Auf der Strecke zwischen Dornheim und Fischhof wollte am Mittwochnachmittag ein 22-jähriger Autofahrer einen Traktor überholen. Der 58-jährige Landwirt setzte in diesem Moment jedoch zum Linksabbiegen in einen Feldweg an und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der BMW des jungen Mannes wurde laut Polizeibericht durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 11000 Euro.