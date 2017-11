Beim Türöffnen Auto übersehen

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen öffnete am Donnerstagnachmittag die Beifahrerin in einem Pkw die Tür. Als in diesem Moment ein 52-jähriger Autofahrer in die danebenliegende Parklücke einfahren wollte, prallte dieser gegen die geöffnete Beifahrertür. Schaden: 1000 Euro.