Beim Sportverein Laub packen alle mit an

Die Spielvereinigung Laub feiert 2019 ihr 70-jähriges Bestehen. In den vergangenen vier Jahren wurde schon auf dieses Jubiläum hingearbeitet und das Sportheim strahlt im Innenbereich in einem neuen Glanz. Mit dem wiedergewählten Vorstand soll auch die Reststrecke bewältigt werden.

Sportlich ist auch ohne Fußball viel geboten. 22 Kinder von drei bis sieben Jahren sind im Kinderturnen aktiv. Die Mädchen wandern, wenn sie aus der Gruppe ausscheiden, fast ausschließlich zu den Garden der Narrengilde. Die Buben wechseln meist zum Fußball in andere Vereine und gehen vorerst verloren. Peter Werner kann sich aber vorstellen, wenn er in naher Zukunft im Rentenalter ist, sich dieser Gruppe Jugendlicher anzunehmen.

Die Gymnastikgruppe der Frauen und die Walkinggruppe sind jeweils mit bis zu zwölf Personen stark. Vor allem die Gymnastikgruppe fertigt immer wieder tolle Tischdekorationen bei den verschieden Veranstaltungen. Ausflüge, Zelten steht in der Jugendarbeit auf dem Programm. Vor allem beim Theater zur Weihnachtsfeier sind die Jugendlichen mit Feuereifer dabei.

Die beiden Fußballplätze werden derzeit von drei Wiesentheider Jugendmannschaften genutzt, da der Sportverein derzeit keine eigene Fußballmannschaft melden kann. Die eigenen Spieler sind in Nachbarorten aktiv. In den nächsten Wochen werden die neu gewählte Vorstandschaft und der Vereinsausschuss beraten, wie und ob es mit der Zusammenarbeit mit dem TSV/DJK Wiesentheid weitergehen kann.

Die vergangenen vier Jahre waren von vielen Umbauarbeiten am Sportheim begleitet. So wurde im Saal die komplette Decke und das Dach erneuert. Die Gaststube bekam ebenfalls eine Akustikdecke mit neuer Beleuchtungstechnik. Im Keller entstand ein neuer Gymnastikraum und die gesamten Umkleide- und Duschräume sowie die Toilettenanlagen erstrahlen in neuem Glanz. Die Feuerwehr erhielt in Zusammenarbeit mit der Stadt Prichsenstadt im Keller einen modernen Schulungsraum. Kleinigkeiten – Vorsitzender Stephan Großpietsch nannte ungefähr zehn Prozent der Arbeiten – stehen noch an und sollen in den nächsten Wochen erledigt werden.

Bis 2019, zum 70-jährigen Bestehen, sind im Außenbereich weitere Arbeiten nötig wie die Erneuerung des Daches über der Gaststätte, Theke und Küche. Mit der Erneuerung des Eingangsbereiches könnte das Gesamtprojekt abgeschlossen werden. Die Mitglieder sind zuversichtlich, dass alle Bauabschnitte rechtzeitig zum Jubiläum fertig werden.

139 000 Euro hat der Verein in den vier Jahren investiert. Die Stunden, die die Mitglieder aufwenden, will man schon gar nicht mehr zählen. Stolz sind Vorstand und die Mitglieder, dass der Verein trotz der großen Umbaumaßnahmen richtig gesund dasteht. Nachdem die Narrengilde Laub sämtliche Trainingsstunden in den Räumen des Sportheimes abhält, ist das Sportheim nahezu jeden Tag belegt. Die Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Narrengilde sind richtig gut und alle fühlen sich wohl.