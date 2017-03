Beim Roten Kreuz: Veränderung und neue Herausforderungen

Nach vier Jahren Amtszeit wurde Andreas Barber in der Jahreshauptversammlung einstimmig als Bereitschaftsleiter des Roten Kreuzes Dettelbach wiedergewählt. Seine beiden Stellvertreter sind Doris Mittenzwei und Lothar Glöggler.

Nachdenkliche Worte

Bevor Barber auf die vergangenen Jahre zurückblickte, richtete er ernste und nachdenkliche Worte an die Mitglieder: „Wir wissen nicht , was auf uns zukommt, welche Art von Einsätzen uns in den nächsten Jahren drohen. Möglich sind wetterbedingte Katastrophen oder Katastrophen aus Menschenhand“, sagte Barber. Er erinnerte dabei an Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit, die sich in unmittelbarer Nähe ereignet hatten. „Die Gesellschaft ändert sich gerade. Daraus resultiert Unzufriedenheit, Angst und Terror, der sogar die Einsatzkräfte bei ihren Diensten erreicht.“

Einsatzzahlen steigen

Auch die Rot Kreuz-Gemeinschaft habe sich geändert. Barber begrüßte es, dass sich die Mitarbeit auf den einzelnen Gebieten kontinuierlich gesteigert habe und verwies auf wachsende Einsatzzahlen im Bereich der Sanitäts-Wachdienste, der Helfer-vor-Ort (HvO)-Gruppe und bei Blutspendeabenden.

Neues Fahrzeug?

Leider sei gerade bei dem in Dettelbach so wichtigen HvO-Dienst das Fahrzeug „sehr kränklich“, was die Einsatzbereitschaft gefährde. Diesen Ball nahm der stellvertretende Bürgermeister Herbert Holzapfel auf und berichtete, dass die Stadt derzeit eine finanzielle Unterstützung intensiv prüfe. Kreisgeschäftsführer Harald Erhard schlug ein Gespräch mit Stadt, BRK-Kreisverband und Bereitschaft vor. Dabei müsse eine gute Lösung für das Fahrzeug gefunden werden.

Der für das Ehrenamt zuständige Kreisbereitschaftsleiter Karsten Droll sah in der Rot-Kreuz-Gemeinschaft einen sicheren und zuverlässigen Partner bei der Bewältigung örtlicher und überörtlicher Einsätze. „Ihr seid gut aufgestellt. Was mir besonders gefällt ist die gelungene Mischung zwischen Alt und Jung in der Bereitschaft“, lobte Droll.

Ehrungen

Am Ende des Abends ehrten Harald Erhard und Karsten Droll verdiente Mitglieder. Dies sind: Fünf Jahre Mitgliedschaft: Sandra Reinfelder und Claudius Jung; Zehn Jahre: Pamela Mittenzwei und Marcel Schöpf; 30 Jahre: Katharina Rappert. 40 Jahre: Isa Weidenbach und Monika Glaser. 55 Jahre: Dieter Krißmer. Ehrenzeichen in Bronze: Doris Forster. Ehrenzeichen in Silber: Alfons und Lothar Glöggler, Thomas Ringelmann