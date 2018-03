DETTELBACH vor 2 Stunden

Beim Rangieren gegen Auto gestoßen

In der Weingartenstraße in Dettelbach wollte am Montagnachmittag ein 23-jähriger Autofahrer rückwärts rangieren. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden VW einer 26-jährigen Frau und stieß gegen dessen Frontseite. Schaden laut Polizeibericht: 3000 Euro.