KITZINGEN vor 1 Stunde

Beim Rangieren gegen Auto geprallt

Am Mittwochvormittag rangierte in der Schrannenstraße in Kitzingen eine 57-jährige Autofahrerin. Dabei stieß sie mit ihrem VW Golf gegen den geparkten Audi einer 53-jährigen Frau. Schaden laut Polizeibericht: 1500 Euro.