KITZINGEN vor 1 Stunde

Beim Rangieren gegen Auto geprallt

6000 Euro Schaden richtete am Mittwochfrüh eine 19-jährige Autofahrerin in der Thomas-Ehemann-Straße in Kitzingen an. Laut Polizeibericht stieß sie beim Rangieren gegen den geparkten BMW eines 21-jährigen Schülers.