KITZINGEN vor 1 Stunde

Beim Rangieren Auto übersehen

Einen Schaden in Höhe von 3000 Euro richtete am Dienstagvormittag ein 40-jähriger Autofahrer in der Bismarckstraße in Kitzingen an, als dieser mit seinem Pkw in Richtung Glauberstraße rangierte. Dabei stieß er laut Polizei mit dem Wagen eines 29-jährigen Mannes zusammen.