KITZINGEN vor 59 Minuten

Beim Rangieren Auto gerammt

Als am Dienstagnachmittag eine 35-jährige Frau in der Schrannenstraße in Kitzingen mit ihrem Mazda rangierte, übersah sie den wartenden Nissan einer 48-jährigen Frau und stieß gegen die vordere Stoßstange. Schaden: 900 Euro.